Genk-coach Felice Mazzu is trots op prestatie in Liverpool, maar: “Blijkbaar is de match tegen AA Gent cruciaal”

Trots én een tikkeltje ontgoocheld dat de gelijkmaker net niet wilde vallen. Felice Mazzu verliet Liverpool na de 2-1-nederlaag met een glimlach. Maar hij vraagt zijn spelers vooral om meer van dit zondag tegen AA Gent.

Felice Mazzu vecht deze week ook voor zijn eigen job. Op Anfield nam hij een berekend risico met een 5-3-2-opstelling, die prima functioneerde tegen de beste ploeg ter wereld. “Een nieuwe veldbezetting uitproberen op het veld van de titelverdediger was inderdaad gedurfd”, oordeelde Mazzu. “Ook al omdat we het amper konden uitproberen op training. De spelers werden vooral voorbereid via video’s en op het tactisch bord. Daarom ben ik ook trots op hen, ze hebben de opdrachten schitterend uitgevoerd.”

“Maar nog liever had ik een punt gepakt. In de slotfase hing de 2-2 nog even in de lucht. Maar de prestatie op zich moet ons inderdaad met een goed gevoel weer op het vliegtuig doen stappen.”

Europees overwinteren wordt dan weer aartsmoeilijk, na het gelijkspel van Salzburg tegen Napoli, beseft ook Mazzu. “We moeten thuis Salzburg kloppen, daarna kan alles nog op de laatste speeldag. Maar laten we daar nu even niet aan denken. Nu gaat alle focus naar AA Gent op zondag. (grijnst) Want blijkbaar spelen we dan een cruciale wedstrijd. We willen dan met dezelfde agressiviteit, organisatie en mentaliteit op het veld staan.”

Is dat dan ook in dezelfde veldbezetting? “Dat moeten we nog bekijken”, reageert Mazzu. “Het kan zo zijn dat die 5-3-2 sommigen op het lijf geschreven is, maar anderzijds ligt het moeilijk voor anderen en hebben we de kern samengesteld met een andere manier van spelen in het vooruitzicht. We gaan het rustig bekijken.”