Vijftien doden bij aanslag in zuiden van Thailand

Een schietpartij aan een controlepost in de zuidelijke provincie Yala in Thailand, heeft dinsdag aan minstens vijftien mensen het leven gekost. Vier anderen raakten gewond.

De aanvallers hadden, gewapend met granaten en geweren, een dorp bestormd. De slachtoffers zouden vrijwilligers zijn die instonden voor de bewaking van het dorp.

De daders gebruikten explosieven en verspreidden spijkers over de weg om een achtervolging te vermijden.

Premier Prayut Chan-o-cha heeft de aanval al fors veroordeeld en gaf de autoriteiten het bevel om de daders snel te vatten.

Opstand

De Thaise autoriteiten spreken over de grootste gewapende aanslag in jaren. Het geweld werd niet opgeëist, maar volgens kolonel Pramote Promin, woordvoerder van de regionale veiligheid, waren er vermoedelijk opstandelingen aan het werk.

In de zuidelijke provincies Yala, Pattani en Narathi van het overwegend boeddhistische Thailand is de moslimbevolking in de meerderheid. De drie provincies maakten deel uit van een onafhankelijk sultanaat tot Thailand ze in 1909 annexeerde. Sinds een tiental jaren leiden separatisten er een opstand die volgens de observatiegroep Deep South Watch al aan 7.000 mensen het leven kostte.