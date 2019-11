Macron versterkt “diplomatie van musea” via Chinese vestiging Centre Pompidou

Dinsdag opende de Franse president Macron een tak van het Centre Georges-Pompidou in Shanghai. Een illustratie van zijn geloof in de “diplomatie van de musea”.

Geheel in lijn met de Franse strategie van “soft power” (zachte macht) opende president Emmanuel Macron dinsdag een derde buitenlandse vestiging van het Centre Georges-Pompidou. Na Brussel en Malaga heeft het bekende cultuurcentrum nu ook een filiaal in de Chinese metropool Shanghai.

“Eerste keer”

“Dit is de eerste keer dat een groot internationaal museum hier in China zijn deuren opent en enkele van de mooiste werken toont”, stelde Macron, die momenteel een officieel bezoek aan China afwerkt.

Xi Jinping en Emmanuel Macron.

De Chinese vestiging kreeg een plaats in het hart van het West Bund Museum Project, een gebouw van 25.000 vierkante meter ontworpen door de Britse architect David Chipperfield. Het project bevindt zich aan de oevers van de bekende Huangpu-rivier.

Van Picasso over Miro tot Duchamp: het komende halfjaar kan het publiek meer dan honderd werken van kunstenaars uit de twintigste en eenentwintigste eeuw bewonderen. Ze maken deel uit van een project dat als titel ‘De vorm van de tijd’ meekreeg.

Diplomatie van de musea

De toename van het aantal buitenlandse vestigingen van Franse musea en culturele instellingen de laatste jaren is geen toeval. Ze illustreert het diplomatisch-cultureel offensief of de zogenaamde “diplomatie van de musea” die president Macron aanhangt.

Vandaar onder meer de bruikleen van het tapijt van Bayeux aan het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit, en de uitnodiging van Vladimir Poetin op het kasteel van Versailles in de marge van de tentoonstelling over Peter de Grote.

Ten tijde van internationale crises of diplomatieke spanningen kan de aanwezigheid van cultuur in de bilaterale relaties soms immers helpen om de druk te verminderen, gelooft het Elysée.

Foto: AP