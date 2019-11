En toen begon de aannemer beton te storten om half vier ’s nachts: “Mijn nacht was meteen voorbij”

Door de zware machines zagen heel wat omwonenden hun nachtrust in rook opgaan. Foto: if

Machelen / Diegem - Projectontwikkelaar Factum heeft het verkorven bij de bewoners van de Hansoulstraat, nog voor de eerste steen van het nieuwe appartementencomplex is gelegd. De aannemer startte om 3.30 uur de betonmolens op en beroofde de omwonenden zo van hun slaap.

Tientallen bewoners uit de Constant Hansoulstraat in Machelen schrokken zich een hoedje toen de machinerie op een werf plots op volle toeren begonnen te draaien. De klok gaf op dat moment 3.30 uur aan. De buurtbewoners reageerden ontzet en namen meteen contact op met het gemeentebestuur.

“Roepen, tieren, draaiende motoren, mijn nacht was meteen voorbij”, zegt buurtbewoonster Sara Deprins. “Ik heb geen probleem met werken, maar toch niet in het holst van de nacht.” Sara Deprins was lang niet de enige. Op sociale media regende het klachten en verwijten.

Op de vingers getikt

Ook het gemeentebestuur werd ingelicht. “Dit kan uiteraard niet”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA). “De nachtwerken startten op de werf van projectontwikkelaar Factum, dat daar een appartementencomplex wil neerpoten. Zij wilden starten met de aanleg van de ondergrondse parking. Maar om dergelijke werken uit te voeren voor 7 uur, is een bijzonder vergunning nodig en die werd hen niet verleend. We hebben de ontwikkelaar en aannemer ook op de vingers getikt. Zij lieten ons weten dat dit een eenmalig werk was en dat zij geen andere oplossing zagen dan zo vroeg te beginnen. Dat kan uiteraard niet zomaar. We hebben de politie op de hoogte gebracht en hen aangemaand om op regelmatige basis controles uit te voeren. Als de ontwikkelaar en de aannemer zich niet aan de regels houden, zullen we ingrijpen.”