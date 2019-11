Wagen uitgebrand in Deurne, politie gaat uit van brandstichting

Deurne - In de Ter Rivierenlaan in Deurne is dinsdagnacht een wagen uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet.

Omstreeks 3.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand aan de Ter Rivierenlaan in Deurne. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar een container met afval, die net naast de brandende wagen stond.

De politie gaat uit van brandstichting. “Het labo is ter plaatse geweest en de auto is getakeld voor sporenonderzoek”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Of de autobrand gesitueerd moet worden in het drugsmilieu, is nog niet duidelijk. “De omstandigheden worden verder onderzocht”, zegt Bruyns.