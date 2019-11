Britse pers zag dat Liverpool vooral “met zondag” in het hoofd zat, punten voor Genk-spelers zijn overwegend positief

Ally Samatta kreeg Anfield even stil met zijn kopbaldoelpunt, maar Liverpool trok uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind in de Champions League. In de Britse pers waren ze, opnieuw, behoorlijk positief over de Belgische landskampioen.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Heel wat lichtpuntjes bij Genk ondanks nederlaag in Liverpool

LEES OOK. Genk levert moedige prestatie tegen Liverpool, maar schiet er niets mee op

Volgens The Daily Mail had Jürgen Klopp een basiself geselecteerd met het oog op “de wedstrijd van zondag”, zijnde dé Premier League-clash met grote titelconcurrent Manchester City. Daardoor stond Alex Oxlade-Chamberlain op het veld, de man die de winning goal scoorde tegen Genk nadat hij ook al twee keer de netten deed trillen in Limburg.

“Dit was met momenten een vreemde prestatie van de Reds, op een avond waarbij ze niet op hun best waren. Voor de achtste keer op rij konden ze de netten niet schoonhouden. Maar Liverpool is op z’n best als ze de bal voorwaarts sturen en daarin speelde Oxlade-Chamberlain een belangrijke rol. Zijn doelpunt vatte zijn wedstrijd perfect samen. Een goal die Liverpool echt nodig had. Het was ook wat sneaky want Liverpool vindt momenteel manieren om te winnen zonder top te zijn. Zo was het ook tegen Genk. Ze hadden met een groter verschil moeten winnen, maar deden het niet. Dat is de manier waarop ze spelen op dit moment. Maar Klopp zal zich daarover geen zorgen maken, ook niet dat Genk in het slot nog kwam dreigen. Hij weet dat Liverpool zowel offensief als defensief zal verbeteren naarmate het seizoen vordert.”

De Britse krant deelde ook punten uit aan de spelers van Genk. Sébastien Dewaest en Jhon Lucumi waren volgens The Daily Mail de besten op Anfield met beiden een 7,5 op 10. Ook Gaëtan Coucke en Samatta speelden volgens de krant een puike partij met een score van 7 op 10.

De punten: Coucke 7, Cuesta 6, Dewaest 7.5, Lucumi 7.5, Maehle 6, Heynen 6, Berge 6.5, Hrosovsky 6 (Bongonda 84’, 6), De Norre 6 (Onuachu 84’, 6), Ito 6.5 (Ndongala 68’, 6), Samatta 7

Foto: JEFFREY GAENS

“Op routine”

Over naar The Mirror. Daar zagen ze ook dat de titelverdediger het behoorlijk moeilijk had tegen wat het een beetje denigrerend de “Champions League whipping boys” noemde. “Het moest spectaculair worden en explosief, maar Liverpool sputterde op weg naar een overwinning tegen een beperkt maar pittig Genk. Het was misschien moeilijk om te focussen op een mindere tegenstander als de belangrijkste wedstrijd van het seizoen er zondag zit aan te komen. Maar ze hebben de klus geklaard, ook al ging het bijna mis. Toen Wijnaldum al vroeg scoorde, dachten we een eindstand uit de jaren 60 op het bord te krijgen. Genk zorgde voor een shock door gelijk te maken, waarna er waarschijnlijk vuurwerk was in de kleedkamer van Liverpool. Dat werkte want het speelde explosiever na de pauze, waarbij Oxlade-Chamberlain scoorde. Genk kreeg nog een kans, maar een sputterend Liverpool won dan toch.”

Ook The Mirror deelde punten uit aan de Limburgers: Coucke 7; Cuesta 5, Dewaest 5, Lucumi 6, De Norre 6; Maehle 6, Heynen 7, Berge 6, Hrosovsky 6; Samatta 6, Ito 7 (Ndongala 68’,6)

Bij The Sun waren ze niet goed van de gelijkmaker van Samatta. “Liverpool lijkt meer ervaren te worden op het Europese toneel. Zelfs wanneer ze niet op hun best waren, zijn ze op cruise control op weg naar de volgende ronde. Tegen de Belgische kampioen had het echter makkelijker moeten gaan. Liverpool was veel beter dan Genk, maar kon nooit ontspannen. Opnieuw kregen ze een goal tegen, deze keer dankzij een geweldige kopbal van Samatta. Een doelpunt dat eigenlijk ridicuul was gezien het spelbeeld. Liverpool kan nu echter denken aan de wedstrijd tegen Man City. Maar als ze niet stoppen met domme doelpunten te slikken, is het moeilijk te geloven dat ze dit jaar wel de titel gaan pakken.”

Foto: Action Images via Reuters

De mannen van The Guardian zagen net als hun collega’s dat Liverpool op routine won van Genk. “Dit was niet de meest opwindende wedstrijd uit Jürgen Klopps carrière. Maar de Reds zijn wel zo goed als zeker van de kwalificatie, iets dat geapprecieerd zal worden gezien het vele werk dat er nog aan zit te komen. Dit was een alledaagse wedstrijd en een routinejob, al slaagde Liverpool er niet in om de wedstrijd af te maken. Maar alledaags was deze keer oké voor Klopp. Het spektakel werd ook gecompliceerd door de meer conservatieve aanpak van de Belgische kampioen vergeleken met de 4-1 uit de heenmatch. De nederlaag tegen het kleine Eupen en een moeilijke Europese start zorgde voor een vijfmansdefensie omdat coach Mazzu weer vertrouwen wilde tanken.”