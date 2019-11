Hevige brand in appartement in Tessenderlo: politie vermoedt dat vuur aangestoken werd, ook twee wagens uitgebrand

Tessenderlo - In een appartement aan de Hofstraat in Hulst, bij Tessenderlo, heeft woensdagochtend een hevige, maar korte brand gewoed. In de flat was een achttal personen van Bulgaarse afkomst aanwezig. Twee van hen werden met rookintoxicatie afgevoerd en twee anderen liepen lichte brandwonden op. Intussen hebben twee bewoners het ziekenhuis al mogen verlaten. De vier anderen werden naar het politiecommissariaat overgebracht. Eentje is al gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Er moeten, met bijstand van een tolk, nog verhoren plaatsvinden.

In dezelfde buurt, zo’n 150 meter van het getroffen appartement, werden ook twee voertuigen in brand gestoken. Een auto brandde volledig uit. De brandstichting aan de voertuigen is mogelijk gelinkt aan de brand in het appartement.

Burgemeester Fons Verwimp (SP.A-SPiL) ging ter plaatse poolshoogte nemen. “De andere bewoners in het gebouw hebben even hun appartement moeten verlaten”, zegt Verwimp. “Het getroffen appartement is onbewoonbaar. De andere mensen konden naar hun woonst terugkeren.”

De oproep voor de brand liep rond 5.30 uur binnen bij de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De hulpdiensten moesten bij aankomst twee personen uit het getroffen appartement redden. Voor eentje was de ladderwagen nodig.

De brandweer had de brand snel onder controle. De politie Beringen-Ham-Tessenderlo deed de nodige vaststellingen. Intussen is het parket van Limburg een onderzoek gestart.