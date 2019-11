Spits is woedend dat hij penalty niet mag trappen en maakt zich vervolgens onmogelijk bij zijn club

Vreemde taferelen het voorbije weekend tussen Ascoli en Venezia in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse. Toen thuisploeg Ascoli een penalty werd toegewezen, ontstond er binnen het team plots een felle discussie over wie de strafschop mocht trappen. Eén speler werd daarbij zo boos dat hij prompt een wissel aanvroeg. Een akkefietje dat wel eens hevige gevolgen zou kunnen hebben, zo blijkt nu.

Geruzie tussen twee spelers voor het nemen van een strafschop, het leidt soms tot gênante situaties. Ook bij ons in de Jupiler Pro League gebeurt het wel eens. Denk recentelijk maar aan de fel discussiërende Refaelov en Mbokani in de wedstrijd tussen Antwerp en Standard (2-2). Het was uiteindelijk ‘Rafa’ die de Antwerpenaren met een geslaagde strafschop op voorsprong bracht.

In de Italiaanse Serie B volgde er dit weekend een gelijkaardig akkefietje tijdens de wedstrijd tussen Ascoli en Venezia. Wanneer de scheids voor thuisploeg Ascoli in minuut 24 een penalty floot, eiste spits Nikola Ninkovic die meteen op. Maar ook Alessio Da Cruz stelde zich kandidaat, waarop een hevige discussie tussen de twee losbarstte. Toen bleek dat Da Cruz het pleit won, vroeg de woedende Ninkovic meteen een wissel aan. Ascoli-coach Paolo Zanetti weigerde eerst nog, maar haalde de Servische spits vervolgens toch naar de kant.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1, maar ook achteraf bleef de penalty-discussie de gemoederen beroeren. “Ik coach toch geen kinderen”, reageerde de coach. Ook sportief directeur Antonio Tesoro veroordeelde de actie. “Ninkovic was misschien teleurgesteld omdat hij meer inspraak wou tijdens de wedstrijd en dat maakte hem nerveus. Zolang hij niet sereen kan handelen, is hij geen meerwaarde voor het team. We moeten nog beslissen welke maatregel we nemen. Ik sluit niet uit dat we Ninkovic schorsen.”