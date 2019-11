Ruzie loopt uit de hand: vrouw duwt reiziger op metrosporen in Brussel, parket opent onderzoek naar poging tot moord

Brussel - Een ruzie in het metrostation De Brouckère is gisteren uitgemond in een poging tot moord. Om nog onbekende redenen kregen twee vrouwen het met elkaar aan de stok. De ruzie liep uit de hand waarop een 51-jarige vrouw het slachtoffer op de sporen duwde. Dat meldt La Dernière Heure.

Het parket bevestigt aan DH dat een 51-jarige vrouw gearresteerd is en ter beschikking is gesteld. Over de aard van de ruzie is nog niets bekend. Maar dinsdag kwam het omstreeks 13.30 uur tot een woordenwisseling tussen twee reizigers. Op een bepaald punt sloegen de stoppen van de 51-jarige vrouw door en gaf ze de andere vrouw een duw. Het parket is een moordonderzoek gestart.