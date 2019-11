Rechter spreekt zware straffen uit in zaak van sadistische jeugdbende: familie, beklaagden en politie gaan met elkaar op de vuist

Antwerpen -

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft woensdag zware straffen uitgesproken in de zaak van een sadistische jeugdbende die een reeks brutale feiten pleegde in de Antwerpse regio én die een minderjarige urenlang heeft gefolterd. Tijdens de zitting brak een massale vechtpartij uit: familie, beklaagden én politie gingen met elkaar op de vuist.