Steekpartij bij Antwerpse kleermaker: slachtoffer overleden

Antwerpen -

In de Antwerpse Brederodestraat heeft een steekpartij plaatsgevonden bij een kleermaker. De straat is afgesloten tussen de Broederminstraat en de Belegstraat. Een 54-jarige man raakte zwaargewond en is later aan zijn verwondingen overleden. De dader is na de daad een café om de hoek binnengestapt. “Ik heb er ene afgemaakt, bel de politie maar.”