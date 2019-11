Dochter deelt laatste foto van haar ouders: “Ziet onze 80-jarige moeder er hier uit als een moordenaar?”

Het debat over koppels die samen uit het leven stappen aan het einde van hun leven laait hoog op in het Verenigd Koninkrijk. De dochter van Mavis Eccleston, de 80-jarige vrouw die samen met haar doodzieke echtgenoot uit het leven probeerde te stappen maar het zelf overleefde, pleit voor begrip voor haar vrijgesproken moeder. “Verander de wet”, vraagt ze.

Na een huwelijk van 60 jaar vonden Mavis (80) en Dennis Eccleston (81) uit het Engelse Staffordshire het genoeg geweest. De man leed al enkele jaren aan darmkanker, waardoor hij hevige pijn had en zijn levenskwaliteit drastisch zag verminderen. Het mocht stoppen, vonden ze, dus besloten ze samen uit het leven te stappen door een fatale overdosis geneesmiddelen te nemen.

Overleefd

Dennis overleed in het ziekenhuis, maar Mavis overleefde het. Zij werd opgepakt en beschuldigd van de moord op haar echtgenoot. “Toen ik in het ziekenhuis weer wakker werd, vond ik dat heel vervelend”, zei ze op haar drie weken durende proces, waar ze uiteindelijk vrijgesproken werd. “Ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb.”

Volgens de vrouw had haar man in 2015 al gezegd dat hij liever wilde sterven dan nog te vechten tegen de kanker. “Ik wilde bij mijn man zijn. Je zou een dier zelfs niet laten afzien zoals Dennis leed. Ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb en zou het niet willen terugdraaien.”

Hartverscheurende foto

In februari 2018 probeerden ze samen uit het leven te stappen en lieten ze een afscheidsbrief na voor hun familie. Bij die brief zat een laatste foto van de twee, die dinsdag door hun dochter Joy Munns openbaar gemaakt werd. Zij vraagt begrip en een verandering in de wetgeving voor koppels die samen uit het leven willen stappen in zeldzame gevallen als dit.

“Mijn broer Kevin en ik hebben beslist om deze foto met jullie te delen”, schrijft ze op sociale media. “Ziet onze 80-jarige moeder er hier uit als een moordenaar? We delen de foto om te tonen wat families meemaken als ze geliefden zien lijden. Onze moeder wilde samen met hem uit het leven stappen, ze kon het niet aan om de liefde van haar leven zo te zien afzien. Ze wilde daarvoor zelfs haar eigen leven geven. Daarvoor zou ze toch niet van moord beschuldigd mogen zijn? Geliefden zullen elke dag moeten blijven lijden als we de wet niet veranderen.”

Zij wordt bijgetreden door Sarah Wooton, CEO van de organisatie Dignity in Dying die ijvert voor legalisatie van ‘begeleide zelfmoord’. “Onze defecte wet heeft ertoe geleid dat een stervende man zijn leven in alle geheim moest beëindigen en zijn trouwe echtgenote bijna levenslang opgesloten werd omdat ze handelde uit liefst. Een lieve en eerlijke familie is 18 maanden lang door de hel gegaan.”