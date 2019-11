Beveiliging van buitenverblijf koninklijke familie kost 690.000 euro: “Belastingbetaler mag hier niet voor opdraaien”

In het favoriete buitenverblijf van de koninklijke familie is een modern beveiligingssysteem geïnstalleerd. De 690.007 euro daarvoor is betaald door de Regie der Gebouwen, blijkt uit een parlementaire vraag. Door de belastingbetaler dus. “Terwijl die kosten eigenlijk gedragen moeten worden door de koninklijke schenking”, reageert professor Staatsrecht en voormalig Kamerlid Hendrik Vuye.

De voorbije jaren hebben de koninklijke eigendommen al meermaals tot discussies geleid in het parlement. Het kasteel van Ciergnon, het favoriete buitenverblijf van de koninklijke familie waar koning Albert vaak ging wandelen en natuurfoto’s ging maken, werd bijvoorbeeld door bepaalde Kamerleden aangehaald als een “voorbeeld van weggesmeten geld” omdat het gebouw dag in dag uit bewaakt werd door acht tot vijftien politiemensen, zelfs wanneer de koning er niet verbleef.

Om die kosten te drukken, werd een elektronisch beveiligingssysteem geïnstalleerd dat vanop afstand gemonitord kan worden. Maar ook dat kwam met een stevig prijskaartje: 690.007 euro. Dat geld is betaald door de Regie der Gebouwen, blijkt uit een parlementaire vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), en dus door de belastingbetaler.

Belastingbetaler

Dat zou niet mogen, vindt professor Staatsrecht en voormalig Kamerlid Hendrik Vuye. Hij vindt dat het niet de Regie der Gebouwen is die het systeem moet betalen. “De belastingbetaler draait op voor kosten die eigenlijk gedragen moeten worden door de koninklijke schenking”, zegt Vuye.

De koninklijke schenking is een autonome instelling die instaat voor alle gebouwen en domeinen waar leden van de koninklijke familie wonen: het paleis in Laken, het kasteel van Belvédère, villa Schonenberg, villa Clémentine, de serres en ga zo maar door. Ze is financieel onafhankelijk en staat is voor haar eigen inkomsten en uitgave.

“De fysieke beveiliging van de koning door politie of een dergelijk systeem zijn kosten die door de overheid gedragen worden, dat is zo”, aldus Vuye. “Maar dat is hier helemaal niet het geval. De bewaking van dat gebouw terwijl de koning er niet verblijft is niet voor rekening van de regering.”

Volgens minister Koen Geens (CD&V) was het beveiligingssysteem nodig voor “de permanente fysieke bescherming en beveiliging van het staatshoofd”, maar dat betwist Vuye dus. “De drogreden van Jan Jambon (N-VA), de bevoegde minister toen het geïnstalleerd werd, was dat daardoor minder politie voor de deur zou moeten staan en die kost dus gedrukt zou worden. Maar die politie moest daar in de eerste plaats al niet staan.”

Nog kosten op komst

Het blijft trouwens niet bij die kosten voor de Regie der Gebouwen. De komende maanden worden de 30 jaar oude stookolieketels in het paleis in Laken vervangen, want de verwarming van het kasteel kost elk jaar voor ruim 340.000 euro aan stookolie. De vervanging van die ketels door een ecologischer systeem zal een klein fortuin kosten, al is nog niet helemaal duidelijk hoeveel.

LEES OOK. Dit is er jaarlijks nodig om het paleis te verwarmen: 500.000 liter stookolie, goed voor 340.000 euro

Daarnaast wil de Regie het kasteel van Laken in de toekomst verwarmen met de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek, die via leidingen tot in het paleis wordt gebracht. Door het gebruik van de restwarmte van de verbrandingsoven zou ongeveer 80 procent minder stookolie kunnen worden gebruikt. Want op een koude winterdag zal er toch sowieso nog wat bijverwarmd moeten worden.