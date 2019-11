Liverpool-trainer Jürgen Klopp wacht Genkse spelmaker op en haalt loftrompet boven: “Je bent een interessante speler, een zéér interessante speler”

Genk slaagde er dinsdagavond net niet in om te stunten tegen het grote Liverpool in de groepsfase van de Champions League (2-1). De moedige prestatie van de Genkenaren ging evenwel niet onopgemerkt voorbij en kon na de match rekenen op veel bijval. Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp was onder de indruk en had enkele mooie woorden in petto voor Genkse spelmaker Sander Berge .

De bewuste conversatie speelde zich af net na de wedstrijd in de spelerstunnel, waar de Liverpool-coach Sander Berge opwachtte. “Je bent een interessante speler, een zeer interessante speler”, was Klopp vol lof tegen de jonge Noor. Berge was met zijn fysieke kwaliteiten dan ook veruit de sterkste man op het veld bij Genk en duidelijk onder de indruk van Klopps woorden.

“Het was een geweldig moment. Je neemt zo’n complimentjes aan met een brede glimlach. Het is leuk dat zo’n gerenommeerde trainer als Klopp langskomt en zoiets moois zegt”, vertelde hij aan het Noorse VG. Al benadrukte de 21-jarige spelverdeler - die zijn truitje na de match wisselde met Fabinho - vooral de focus op de knappe prestatie van zijn ploeg. “Ik ben in het algemeen zeer blij met de teamprestaties vandaag. We gingen er volop voor en hielden lange tijd gelijke tred met Liverpool. Dat is voor mij nog steeds het belangrijkste.”

Transfergeruchten

Ook de makelaars van Berge waren aanwezig op de tribunes in Anfield. Het teken voor velen om de geruchten, dat de Noor de Luminus Arena in januari al zou verlaten, te doen aanzwengelen. Al blijft Genks sportief directeur Dimitri De Condé tot op vandaag alles nog steeds stellig ontkennen.

Na het afgelopen kampioenenjaar onder Philippe Clement was er veel buitenlandse interesse in het Genkse elftal. Enkele smaakmakers zoals Ruslan Malinovsky (Atalanta) en Leandro Trossard (Brighton) werden voor veel geld verkocht. Ook Berge werd al meermaals aan buitenlandse competities gelinkt. Zo bracht Sheffield United deze zomer nog een bod uit, maar de jongeling had naar verluidt zelf geen zin in een avontuurtje bij de promovendus in de Premier League. Afwachten of Champions League-winnaar Liverpool binnenkort ook écht een bod uitbrengt.

