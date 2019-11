Nieuwe campagne richt zich op de ‘derde helft’: “Iets drinken in de kantine mag, maar kruip dan niet achter het stuur”

Voetbal is een feest. Soms heel erg letterlijk, want in de fameuze derde helft in de kantine wordt wel eens te veel gedronken. En dat leidt tot gevaar op de weg. Daarom moedigt een nieuwe campagne van de Waalse stichting voor verkeersveiligheid ouders van jeugdvoetballertjes aan om te stoppen met overmatig drankgebruik in kantines van het jeugdvoetbal. Vlaamse opvolging van het project lijkt in de maak.

Het Backsafelabel in Wallonië wordt nu al toegekend aan cafébazen en organisatoren die voor alternatief vervoer zorgen voor hun klanten, openbaar vervoer aanmoedigen of helpen een BOB aanstellen bij groepjes drinkende klanten. Woensdag ondertekenden de Waalse stichting voor verkeersveiligheid en de Waalse voetbalbond een charter waardoor ook uitbaters van voetbalkantines dat label vanaf nu kunnen krijgen. Een belangrijke evolutie voor de Waalse stichting voor verkeersveiligheid, die voetbalsupporters een heel moeilijke doelgroep vindt om aan te pakken. Ze wijzen er op dat het project draait om de veiligheid van 7.216 jeugdspelers en hun families.

Vlaamse opvolging

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vindt de kantinecampagne van hun Waalse tegenhanger een heel goed idee. “Iets drinken in de kantine is natuurlijk een soort van folklore en op zich geen probleem. Tot mensen achter het stuur kruipen. Dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal.” Het idee is volgens De Dobbeleer een denkpiste dat de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zeker zullen meenemen om komende BOB-campagnes mee uit te breiden. “In de afgelopen twee jaar richtten wij onze pijlen al op het sensibiliseren van wielersupporters.”

“Clubs en verenigingen worden sowieso geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen, waar alcoholgebruik er een van is. Ook Voetbal Vlaanderen werkt daarom ook aan een ondersteuningsaanbod voor dat thema”, zegt woordvoerder Jeroen Vanderputte.

De Waalse stichting voor verkeersveiligheid hoopt dat ook federaties van andere sporttakken zullen volgen. Volgens cijfers van verkeersveiligheidsinstituut Vias zou dat geen overbodige luxe zijn. “6,6 procent van de bestuurders die terugkomen van een sportactiviteit - hetzij om zelf te sporten, hetzij om te supporteren - blazen positief bij een controle”, zegt hun woordvoerder Stef Willems. “Het blijft dus niet altijd bij een koffie in de kantine, daarom zijn dit soort campagnes zeker gewettigd en moeten ze aangemoedigd worden.”