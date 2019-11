Dit jaar al 19 vrouwen vermoord door hun (ex-)man in ons land: “Cijfers om koude rillingen van te krijgen”

Ze lachen in de lens, kijken serieus, of doen een duckface. Ze moeten nog 30 worden, of zijn aan hun pensioenleeftijd. Ze komen van boven de taalgrens, van eronder of van pal erop. Daar staan ze, met hun foto erbij, op de website van de actiegroep Stop Feminicide: de 19 vrouwen die dit jaar in België vermoord werden door hun (ex-)man. Jill Himpe (36), die dinsdagochtend in Deerlijk werd doodgestoken door Ridoan O., was de laatste. “Dit zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen, dit is een maatschappelijk fenomeen waar we dringend paal en perk aan moeten stellen”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.