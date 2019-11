Zeven manieren voor Club Brugge om – net als Genk in Liverpool – tegen PSG niet af te gaan

Is Club Brugge in een officiële wedstrijd ooit al met minder hoop op puntenwinst op het veld gestapt? PSG heeft wat te winnen. Het kan vanavond al zijn plaatsje in de ­tweede ronde van de Cham­pions League ­veiligstellen. Monsieur Mbappé, hou je je een beetje in alsjeblieft? Of gaat Club Brugge toch RC Genk achterna? Pandoering verwacht, toch aanvaardbaar resultaat?