Verdachte moord Wevelgem heeft bekend

Wevelgem - Ridoan O. (39) uit Marke die gisteren gearresteerd werd voor de moord op zijn ex Jill Himpe (36) heeft de feiten bekend. “Hij is voor de onderzoeksrechter verschenen en legde daar bekentenissen af”, zegt Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

Ridoan O. bedreigde en belaagde zijn ex al vele maanden. De politie had hem al eens opgepakt maar hij werd meteen terug vrijgelaten. Dinsdagochtend bracht hij de vrouw om met een mes. Dat gebeurde mogelijk op een carpoolparking in Deerlijk, waar haar met bloed besmeurde auto werd teruggevonden, of in Aalbeke valkbij de E403 waar de politie ook onderzoek deed.

