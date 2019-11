Democraten grijpen de macht in Virginia en Kentucky: zware klap voor Republikeinen

Onrust bij de Republikeinse partij: in de Amerikaanse staat Virginia zijn ze bij de tussentijdse verkiezingen hun meerderheid verloren in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De gouverneur in de staat is al Democratisch, wat betekent dat de partij voor het eerst in dertig jaar alle touwtjes in handen heeft in de traditioneel Republikeinse staat.

Ook in Kentucky gaan de Republikeinen naar alle waarschijnlijkheid een zware klap incasseren. De gouverneursverkiezingen daar werden gewonnen door de Democraat Andy Beshear. Maar aangezien het verschil slechts 5.000 stemmen bedraagt, wil de huidige Republikeinse gouverneur Matt Bevin zich niet bij een nederlaag neerleggen. Hij geeft zijn nederlaag nog niet toe, en spreekt zelfs van onregelmatigheden.

In 2016 won Donald Trump de staat nog met 30 procentpunten verschil. Virginia is bij de presidentsverkiezingen een swing state. Een opvallende verkiezing was er ook voor de Loudoun County Board of Supervisors. Daar won de Democratische Juli Briskman het van de Republikeinse tegenkandidate. Briskman werd in 2017 even wereldberoemd toen ze al fietsend haar middelvinger opstak toen het presidentiële konvooi van Donald Trump langsreed. De foto van het incident ging de wereld rond en kostte Briskman haar job.