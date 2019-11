Voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is de Champions League winnen geen droom, het is een levensmissie geworden. Dit seizoen kan het eindelijk eens lukken omdat het Parijse collectief van sterren meer dan ooit een ploeg lijkt te worden.

Ici, c’est Paris – hier is het Parijs. Sinds 2017 is het de officiële slogan van Paris Saint-Germain. Correcter zou zijn: “Hier is het Qatar”. Want het is met geld van het emiraat dat de in 1970 gevormde ...