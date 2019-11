Antonio Conte looft Romelu Lukaku en co, maar haalt zwaar uit naar Inter-bestuur (én wordt gefileerd door Arsène Wenger)

Antonio Conte staat bekend om zijn driftbuien en die zijn bij Inter, ondanks een prima start aan het seizoen, niet verdwenen. Na de pijnlijke Champions League-nederlaag tegen Borussia Dortmund haalde de emotionele Italiaan hard uit… naar het eigen bestuur.

De Nerazzurri stonden op het veld van de Borussen snel op een 0-2-voorsprong. Romelu Lukaku leek dus Axel Witsel en Thorgan Hazard te gaan kloppen, maar na de pauze zette BVB de scheve situatie recht. De Duitse club scoorde drie keer en won uiteindelijk met 3-2.

Tot grote frustratie van Conte, die er alweer enkele kilometers had opzitten langs de zijlijn en zijn team ook op het veld van FC Barcelona een voorsprong uit handen had zien geven. “Het is teleurstellend, maar wat kan ik er verder over zeggen? Er wordt gezegd dat ik meer moet lachen als ik op tv verschijn, maar ik moet steeds dezelfde dingen benadrukken. Zoals dat we stap voor stap groeien”, zei de Italiaan aan Sky Italia.

“In de voorbereiding op het seizoen zijn grote fouten gemaakt. Ik heb er intussen wel genoeg van om dat nog maar eens te herhalen. Ik zou willen dat de directeur van Inter hier eens komt staan om een en ander uit te leggen. Januari? Die transferperiode interesseert mij niet. De planning had veel beter in elkaar moeten zitten. We kunnen op deze manier niet op twee fronten, de Serie A en de Champions League, meestrijden. Ik ben echt boos, want meer is momenteel niet mogelijk bij deze club. We hebben de limiet bereikt als elftal.”

Foto: Bernd Thissen/dpa

100km/u

Supporters van Juventus lachten in hun vuistje op sociale media. Ze herinnerden zich meteen een beruchte uitspraak die Conte ooit deed als trainer van de Oude Dame: “Je kan niet gaan eten in een restaurant van 100 euro met slechts tien euro in je achterzak”. Toen ook bedoeld als kritiek op het management van de club die hem de spelers niet gaf die hij wilde.

“Mijn gasten spelen tegen 100km/u en ik kan hen enkel bedanken, want hen valt niets te verwijten”, ging Conte nog door. “Het irriteert mij echter en ik hoop dat deze wedstrijd ook de spelers irriteert. We kunnen alleen maar werken en dat is wat we doen. Ik hoop alleen dat dit soort wedstrijden iets duidelijk maakt aan zij die er iets aan kunnen doen.”

Foto: AFP

Wenger

Conte beschuldigde dus vooral de transferpolitiek van Inter voor de nederlaag in Dortmund. Arsène Wenger, tegenwoordig analist bij beIN Sports, zag dat ietwat anders.

“Inter stortte volledig in elkaar en de beweeglijkheid van Dortmund was geweldig”, aldus de Fransman die als topkandidaat wordt genoemd bij Bayern München. “Het leek alsof ze altijd een mannetje meer hadden, zeker op rechts waar Hakimi en Sancho het verschil maakten. Dat doet vragen rijzen over het systeem (van Conte, red.). Als je een 5-3-2 speelt, heb je maar één flankspeler en een middenvelder die mee moet verdedigen. Dus na een uur wordt dat moeilijk om te blijven doen. Dan kom je altijd een mannetje tekort. Dortmund deed dan ook nog eens veel loopacties achter de centrale verdedigers, vooral Skriniar. Dat zorgde voor veel problemen.”

Wenger vond zelfs dat Inter weigerde om te voetballen in de tweede helft. “Het is een slechte avond voor hen”, zei de Fransman. “Zo kunnen ze geen resultaat halen. Twee keer hebben ze een voorsprong uit handen gegeven. Als je 0-2 voorstaat en toch verliest in de Champions League, dan verlies je aan vertrouwen. Ze verloren telkens de bal, zeker in de tweede helft. Als je op dit niveau de bal gewoon weggeeft, dan word je afgestraft. Ze kunnen de bal niet in het team houden op de momenten dat ze dit moeten doen.”

De ex-trainer van Arsenal gaf ook zijn visie op de problemen bij FC Barcelona. Zo denkt hij dat Antoine Griezmann vooral te hard zijn best probeert te doen. “Hij voelt zich schuldig omdat hij er vorige zomer voor koos om nog een jaar bij Atlético te blijven. En nu vergeet hij zijn eigen kwaliteiten om in dienst te spelen van het team.”