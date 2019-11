Boeing opnieuw onder vuur: “Noodzuurstof van Dreamliner 787 werkt niet naar behoren”

Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zit opnieuw in een lastig parket: volgens een klokkenluider werkt het noodzuurstofsysteem van de Dreamliner 787 niet naar behoren en is Boeing op de hoogte van het probleem. Het bedrijf ontkent de aantijgingen. Het bedrijf bevindt zich momenteel in uiterst woelig vaarwater na twee dodelijke ongelukken met de 737 Max.

Voormalig kwaliteitscontroleur John Barnett bond de kat aan de bel. Volgens hem werkt het systeem voor zuurstof in geval van decompressie in de cabine (de gele zuurstofmaskertjes nvdr.) niet naar behoren. Hij stelt dat Boeing op de productielijn in de Amerikaanse staat South Carolina moedwillig onderdelen plaatste die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dit om tijd en geld te besparen.

Volgen Barnett kunnen de tanks, waar de zuurstof in gele maskertjes uit komt, zelfs bij louter cosmetische schade niet naar behoren werken. Hij ontdekte het probleem al in 2016 en kaartte het naar eigen zeggen meerdere malen. In een testsituatie met nagelnieuwe tanks noteerde hij dat het systeem faalde in 75 van de 300 tests. Dat is 1 op 4, aldus de man.

Boeing ontkent de aantijgingen. “In 2017 heeft een fabrikant enkele zuurstoftanks geleverd die niet naar behoren werkte. Die flessen zijn uit de productielijn gehaald opdat er geen defecte tanks geplaatst konden worden in onze vliegtuigen. We hebben het probleem aangekaart bij de leverancier.” Nog volgens Boeing worden alle “zuurstofsystemen meerdere malen getest voor levering om zeker te zijn dat ze naar behoren werken”. Eens het toestel in roulatie is “worden de systemen regelmatig getest”.

Scheurtjes in 737 NG

De aantijgingen van Barnett zijn het zoveelste smet op het blazoen van Boeing.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA beval eerder deze maand al de inspectie van Boeing 737 NG-toestellen die meer dan 30.000 keer hadden gevlogen. Dat gebeurde nadat Boeing meldde dat de zogenaamde “pickle forks”, die de vleugel met de romp verbinden, van het toestel kunnen scheuren. Qantas zei donderdag echter dat het betrokken toestel minder dan 27.000 vluchten op zijn teller had.

Een woordvoerder van Boeing deelde donderdag mee dat op dit moment wereldwijd zowat 1.000 apparaten geïnspecteerd werden. Hij voegde toe dat bij minder dan 5 procent daarvan, zo’n 50 toestellen, vaststellingen werden gedaan die het nodig maken de toestellen uit dienst te halen om ze te herstellen.

De problemen met de Boeing 737 NG komen bovenop die met de 737 MAX. Een jaar geleden stortte in Indonesië een 737 MAX-toestel neer, en afgelopen maart eenzelfde type vliegtuig in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Boeing zou al langer op de hoogte zijn geweest van het technische mankement.