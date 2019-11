Walter ‘Pico’ Michiels riskeert drie jaar cel voor reeks misdrijven

Leuven / Holsbeek - Het openbaar ministerie heeft woensdag voor de correctionele rechtbank van Leuven drie jaar cel gevorderd tegen Walter Michiels. De ex-acteur, bekend als Pico Coppens in de televisieserie F.C. De Kampioenen, wordt beticht van een reeks kleinere misdrijven.

De rechtbank in Leuven stelde veertien maanden geleden een psychiater aan om Michiels (56) grondig te laten onderzoeken. Het parket stuurde aan op internering. Het rapport van de deskundige zou op de zitting van woensdag besproken worden, maar zover is het niet gekomen. Om de eenvoudige reden dat er geen verslag is. De gewezen acteur leeft deels ondergedoken in en om Leuven en kon niet worden gestrikt voor onderzoek. Ook niet door zijn advocaat, die hem op de zitting wel vertegenwoordigde.

Samen met een tweede beklaagde, David V.H., zou Michiels in Leuven acht autonummerplaten, drie terrastafels, een paraplu en een gsm hebben gestolen. Voorts zou hij in Leuven mensen lastiggevallen hebben en iemand bedreigd hebben. In Holsbeek nam hij zonder toestemming van de eigenaars zijn intrek in een caravan in een bos.

Walter Michiels werd in 2013 al eens onderworpen aan een psychiatrisch onderzoek, maar dat is te lang geleden om tot internering over te gaan. De rechtbank beval geen nieuw onderzoek en zette daarmee de deur open voor een strafvordering. De procureur vroeg drie jaar cel voor diefstallen, drugsbezit en onrechtmatig verblijf. De verdediging wil een mogelijke celstraf koppelen aan voorwaarden om het toenemende drank- en drugsgebruik van Michiels te beteugelen.

De rechtbank velt het vonnis op 4 december.