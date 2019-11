Diego Maradona slaat terug na kritiek dochter: “Als ik doodga, geef ik alles weg aan het goede doel”

Diego Maradona heeft zichzelf nog maar eens in de schijnwerpers geplaatst. Terwijl zijn dochter Giannina haar vader vorige week nog waarschuwde dat hij langzaamaan aan het sterven is, kwam de Argentijnse voetballegende nu zelf met een gepast antwoord op de proppen. Hij deelde een persoonlijke mededeling op Instagram.

De onheilspellende woorden van dochter Giannina schoten duidelijk in het verkeerde keelgat bij Diego Maradona. De Argentijn liet een filmpje opnemen waarin hij zich verdedigde tegen de felle woorden van zijn 30-jarige dochter. “Hallo, ik wil jullie vertellen dat ik nog niet meteen zal sterven. Ik slaap heel goed, omdat ik hard werk. Het verlies tegen Estudiantes deed me heel veel pijn”, stelt de Argentijn die momenteel coach is eersteklasser Gimnasia in zijn thuisland.

Volgens de 59-jarige WK-winnaar maakt zijn dochter dan ook onnodig zorgen. “Ik weet niet wat Giannina wilde zeggen of wat ze misschien verkeerd heeft begrepen. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat wanneer iemand ouder wordt, ze zich meer zorgen maken in wat je zal nalaten in plaats van wat je nu doet.”

Op het einde sluit de flamboyante superster nog af met een verrassende mededeling. “Ik kan jullie allemaal vertellen dat ik niets zal nalaten. Ik ga alles weggeven aan het goede doel. Alles wat ik verdiend heb in mijn leven, ga ik doneren. Dus, wanneer ik doodga, mogen ze het tegen iedereen vertellen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Omdat ik heel, heel gezond ben. Bedankt.”