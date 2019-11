Wolfsburg-coach waarschuwt voor de kwaliteit van AA Gent: “Ze geven nooit op!”

Woensdagmiddag vertrokken de spelers van AA Gent richting Wolfsburg. Daarbij bleek dat Jess Thorup geen beroep kan doen op Dylan Bronn (rug), Yuya Kubo (net vader geworden), Brecht Dejaegere (wordt eerstdaags vader) en Louis Verstraete. Timothy Derijck en Timothy Martin waren wel van de partij in Oostende waar de Gentse delegatie vertrokken naar de bakermat van de Volkswagen-groep.

Bijna gelijktijdig stond Oliver Glasner, de coach van VFL Wolfsburg, de verzamelde Duitse pers te woord daags voor de Europese confrontatie met de Buffalo’s. De Oostenrijkse oefenmeester van ‘Die Wölfe’ kwam daarbij uitgebreid terug op de eerste ontmoeting in de Ghelamco Arena: “We hadden toen de partij eerder kunnen beslissen maar lieten het na om de score verder op te drijven.

Uiteindelijk konden de Buffalo’s inderdaad nog een 0-2 achterstand ombuigen in een 2-2 gelijkspel, een huzarenstukje dat ook op bezoek bij Anderlecht en voor eigen publiek tegen Standard een vervolg kreeg. En dat is Glasner allerminst ontgaan: “Gent is in staat om telkens in de slotfase toe te slaan, dat lukte ook tegen Anderlecht en Standard. Ze geven nooit op! Gent won van twaalf van hun laatste dertien thuisduels, enkel tegen ons speelden ze gelijk. En dan nog door een ongeldig doelpunt”, bleek de late gelijkmaker van Roman Yaremchuk nog niet volledig verteerd.

Tactisch lijkt de Wolfsburg-coach niet meteen te twijfelen aan de intenties van Jess Thorup: “Ik verwacht dat AA Gent hetzelfde systeem zullen kiezen als in Gent: een 4-4-2 met een ruit op het middenveld en twee sterke spitsen. Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre zijn allebei harde werkers en houden je verdediging constant aan de praat en zijn bovendien levensgevaarlijke heerschappen. Hun coach roteert weinig en ik denk niet dat hij veel reden heeft om te wijzigen.”

Ook Wout Weghorst, de Nederlandse spits van Wolfsburg, kwam nog even terug op dat eerste onderlinge treffen tussen de Buffalo’s en de Wolven: “We willen dolgraag Europees overwinteren, dat is ons grote doel dit seizoen. We zijn er ons van bewust dat we in Gent een unieke kans hebben gemist maar we hebben alles nog altijd in eigen handen. Mits winst zetten we een grote stap naar kwalificatie voor de knock-outfase.”

Foto: BELGA

“We mikken ondanks twee nederlagen op rij nog altijd op groepwinst”

De voorbije week leed Wolfsburg twee nederlagen, eerst een gevoelige bekeruitschakeling tegen Leipzig en vervolgens ook een competienederlaag op bezoek bij Dortmund. Toch heerst er geen onrust in de groen-witte rangen: “In de openingfase van het seizoen liep alles prima. We werden ook niet plots slaperig ofzo maar die twee nederlagen zijn nu ook geen wake-up call. Die twee laatste duels werden telkens rond het uur beslist en dan is het de kunst om net op tijd toe te slaan maar dat is ons helaas niet gelukt”, aldus nog Glasner.

“Dortmund kon dat vorig weekend wel en dan merk je hoe de sfeer in het stadion hun team dan vleugels geeft. Tegen Leipzig hebben we bij 3-0 alles of niets gespeeld maar het is ons niet gelukt om het tij nog te keren. Vaak wordt er nu gewezen op onze magere doelpuntenproductie, elf stuks oogt misschien niet zo indrukwekkend. Maar in Gent hadden we naast die twee treffers ook nog vijf prima kansen. Maar gisteren zag je in Dortmund ook al dat het niet zo evident is om kansen bij elkaar te voetballen in Europese wedstrijden. Wij gaan voluit voor de zege maar je moet altijd afwachten hoe een partij evolueert. Wij mikken echter op groepswinst en een nieuwe thuiszege.”

Dromen van Oranje

“Weghorst kwam tenslotte ook nog even terug op het bezoekje van Oranje-bondscoach Ronald Koeman aan Dortmund: dat wist ik niet op voorhand. Hij stuurde me wel een berichtje na de match. Het is altijd positief als hij speciaal voor jou een wedstrijd bijwoont. Zoveel Duitsers stonden er nu eenmaal ook niet op het veld (lacht). We hebben een fijn contact gehad en vrijdag wordt de volgende selectie bekendgemaakt.”