Dertig maanden cel voor mensensmokkel via verborgen ruimte in vrachtwagen

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 40-jarige Bruggeling veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor mensensmokkel. In een verborgen ruimte van een vrachtwagen verstopte hij een Albanese vrouw en haar jonge dochter. De Waalse trucker kreeg geen straf, omdat hij in Engeland al voor die feiten veroordeeld werd.

Op 20 september 2016 stond Pierre B. (55) met zijn vrachtwagen bij een tankstation in Oostkamp. Op camerabeelden is te zien hoe Bjorn L. in een taxi naar de parking kwam. De Bruggeling stapte samen met een Albanese vrouw en haar dochtertje uit. De migranten werden verstopt in een verborgen ruimte van de slaapbunker van de vrachtwagen.

Vanuit het Noord-Franse Duinkerke maakte de trucker uit Nassogne de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Bij de grenscontrole in Dover liep B. echter tegen de lamp. De vijftiger zat ruim een half jaar in voorhechtenis en werd door een Britse rechtbank uiteindelijk tot 27 maanden gevangenisstraf veroordeeld.

Bjorn L. probeerde de feiten eerst in de schoenen van zijn Waalse kompaan te schuiven, maar bekende uiteindelijk toch zijn betrokkenheid. Als verkoper van caravans zou hij in Engeland de echtgenoot van de Albanese vrouw leren kennen hebben. Uit medelijden ging hij naar eigen zeggen akkoord om hen te smokkelen. “Dat meisje stond daar met haar vlechtjes en haar teddybeer, ik kon niet anders dan hen helpen”, zei de beklaagde op de zitting.

Zijn advocaat Luc Arnou vroeg tevergeefs om geen straf meer op te leggen, omdat het onderzoek onredelijk lang duurde. Zelfs na de vrijlating van Pierre B. in de zomer van 2017 bleef het onderzoek aanslepen. Ook de verdediging van de trucker vindt dat er geen straf meer kan opgelegd worden. “Hij is al veroordeeld in het Verenigd Koninkrijk en kan onmogelijk twee keer voor dezelfde feiten veroordeeld worden”, aldus meester Kris Vincke.

Bjorn L. werd uiteindelijk veroordeeld tot 30 maanden celstraf en 12.000 euro boete, allebei voor de helft met uitstel. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Zijn medebeklaagde kon volgens de rechter inderdaad niet meer gestraft worden voor de feiten.