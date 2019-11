Plastic van visgerei vormt gevaar in zee, aldus Greenpeace

Greenpeace heeft woensdag de gevaren benadrukt die plastic van verloren of achtergelaten visgereedschap vormt. De internationale milieuorganisatie noemt het de “dodelijkste soort plasticvervuiling in de oceaan”.

Ongeveer 640.000 ton visgerei komt ieder jaar in de oceaan terecht, goed voor zo’n tien procent van het plastic zeeafval. Visnetten maken 86 procent van de zogenaamde “megaplastics” uit in de plasticsoep in de Noordelijke Stille Oceaan, verklaart Greenpeace in een rapport.

Volgens het rapport belandt zes procent van de visnetten, negen procent van de visvallen en 29 procent van de lijnen gebruikt bij langelijnvisserij op het einde van hun leven als afval in de zee.

“Het is de dodelijkste soort plasticvervuiling in de oceaan omdat het speciaal ontworpen werd om onderwaterleven te vangen en te doden, wat het jaren nadat het verloren ging of achtergelaten werd blijft doen”, aldus Greenpeace.

Wereldleiders moeten maatregelen treffen om oceanen wereldwijd te beschermen, en moeten de ondermaats gereglementeerde visindustrie verantwoording laten afleggen voor haar gevaarlijk afval”, vindt Louisa Casson, campagnevoerder voor oceanen bij Greenpeace UK. Een akkoord over een sterk Wereldwijd Oceaanverdrag bij de Verenigde Naties volgend jaar zou volgens haar een goede start zijn.