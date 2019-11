Chaos aan tankstation: tientallen bestuurders profiteren van gratis benzine door defect

Een defect aan een benzinepomp bij een lokale Carrefour in Sartrouville heeft flink wat chaos veroorzaakt. Nadat een man ontdekte dat hij er gratis benzine kon tanken, verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje via sociale media. Het gevolg laat zich raden: er ontstond snel een lange rij wachtenden die wilde profiteren van de bizarre situatie.

In totaal konden ongeveer 150 wagens zichzelf bedienen van een gratis tankbeurt. Pas toen de bewakers iets na twee uur ’s nachts de politie verwittigden, liep het tankstation leeg. De autoriteiten konden een zestal personen oppakken voor diefstal. Ook de overige bestuurders zullen beboet worden: in tegenstelling tot de benzinepomp werkten de bewakingscamera’s in het tankstation wel. Hoe het defect aan de pomp is ontstaan, is voorlopig niet duidelijk.

