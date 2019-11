Terwijl rugzaktoeriste dood op de grond lag in zijn kamer, ging beschuldigde nog op Tinderdate

Het proces rond de moord op de Britse rugzaktoeriste Grace Millane (22) is woensdag van start gegaan. Ze ging met een Tinderdate naar diens kamer, waar ze om het leven kwam. De beschuldigde houdt vol dat haar dood een ongeluk was tijdens de seks, maar het openbaar ministerie is een andere mening toegedaan.

De ogen van de ouders van de Britse rugzaktoeriste Grace Millane schoten woensdag vol. Het was dan ook geen pretje, wat ze te horen kregen op de eerste dag van het proces rond de moord op hun dochter. Het openbaar ministerie openbaarde voor het eerst wat er volgens hen die bewuste nacht gebeurd is, en vergat daarbij geen detail te belichten.

Tinderdate

Grace was in 2018, net na het behalen van haar universitair diploma, met haar rugzak op wereldreis vertrokken. Die reis bracht haar in november naar Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Het was daar dat ze op 1 december aan de vooravond van haar 22ste verjaardag op Tinderdate ging met een 27-jarige man. Haar lichaam werd een week later in foetushouding aangetroffen in een koffer die begraven was buiten de stad.

Wat dankzij camerabeelden zeker is, is dat Grace en de beschuldigde - wiens naam niet meegedeeld werd - na de date naar zijn hotelkamer getrokken zijn. Uit het autopsierapport blijkt dat ze gewurgd werd, en er werden blauwe plekken aangetroffen op haar borsten en bovenarmen.

Nog een Tinderdate

“Slechts twee mensen weten wat er die nacht in die kamer gebeurd is”, zei openbaar aanklager Robin McCoubrey woensdag bij aanvang van het proces. “Een van de twee kan het niet meer vertellen, en de andere weigert de waarheid te vertellen.”

McCoubrey verkondigde dat de beklaagde, die beschuldigd wordt van moord en daar de komende vier weken voor terechtstaat, het meisje gewurgd heeft tot ze dood was en er bloed uit haar neus kwam. De man zocht daarna een uur op hoe hij zich moest ontdoen van het lichaam, keek naar porno op zijn telefoon en maakte foto’s van haar naakte en levenloze lichaam, die de speurders later op zijn computer vonden. Hij had daarna nog een andere Tinderdate terwijl Grace dood op de vloer in zijn kamer lag.

De volgende dag ging hij een koffer en poetsproducten kopen om “kalm, koelbloedig en methodisch” haar bloed van het tapijt te verwijderen, waarna hij een auto huurde om de koffer met haar lichaam erin te gaan begraven.

Ongeluk

De beklaagde houdt vol dat hij Grace niet vermoord heeft. Hij pleitte onschuldig en beweert dat ze om het leven is gekomen tijdens uit de hand gelopen wurgseks. “Het was een ongeluk”, zei zijn advocaat Ian Brookie woensdag.

Het openbaar ministerie ziet dat anders. “Ze had die avond een Britse vriendin een bericht gestuurd dat de date goed ging”, zei McCoubrey. “En er is onweerlegbaar bewijs dat ze daarna seksuele handelingen gesteld hebben.” Maar over wat daarna gebeurde, legde de beschuldigde tegenstrijdige verklaringen af. Aanvankelijk vertelde hij de politie dat ze nooit aan zijn hotelkamer toegekomen waren, maar veranderde dat verhaal toen hij geconfronteerd werd met de camerabeelden van buiten zijn hotel.

“Grace heeft het initiatief voor seks genomen”, zei hij tijdens een verhoor dat in de rechtbank voorgelezen werd. “Ze sprong bovenop mij en toonde wat ze wilde. Ze greep me vast rond mijn nek en duwde. Toen begonnen we gewelddadigere seks te hebben. We zijn op de vloer beland, waar we bleven gaan. Ze vroeg me om haar armen vast te houden en haar keel te grijpen en harder te gaan. Toen was het klaar, en ben ik gaan douchen.”

De beschuldigde zegt dat hij in de douche in slaap gevallen is en dat hij dacht ze ondertussen naar huis was gegaan. Hij was in zijn bed gekropen en zou de volgende ochtend pas gezien hebben dat ze dood op de grond lag.

De twaalfkoppige jury zal in de komende drie weken moeten beslissen over wat er die bewuste nacht gebeurd is.