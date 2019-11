Vincent Kompany achterna: Cambodja-bondscoach Keisuke Honda gaat aan de slag als speler bij Vitesse

De Japanse voetballer Keisuke Honda heeft een contract ondertekend bij het Nederlandse Vitesse. De 33-jarige middenvelder tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Opvallend: Honda blijft daarnaast ook bondscoach van Cambodja.

Kent u hem nog? Keisuke Honda maakte zo’n 11 jaar geleden ook al furore bij onze Noorderburen, toen als speler van VVV-Venlo. De middenvelder promoveerde een seizoen later zelfs meteen naar de Eredivisie, waarop hij in 2010 een transfer naar het Russische CSKA Moskou versierde.

In Rusland werkte Honda trouwens samen met Mo Allach, huidig technisch directeur, en Leonid Sloutski, huidig trainer van Vitesse. Na een succesvolle periode in Rusland beleefde Honda het hoogtepunt van zijn carrière bij het grote AC Milan. In de zomer van 2017 koos de Japanner uiteindelijk voor een exotisch avontuur bij CF Pachuca, in Mexico.

Honda tijdens zijn glorieperiode bij AC Milan. Foto: EPA

Rode Duivels vs. Japan

Na het WK van vorig jaar in Rusland, waar Honda met Japan in de achtste finales na een heroïsche wedstrijd werd uitgeschakeld door de Rode Duivels, besloot de 98-voudige international een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. Al dacht hij nog lang niet aan stoppen en bleef actief als voetballer in competitieverband.

In 2018 tekende Honda een contract voor twee jaar als bondscoach van Cambodja, momenteel nummer 172 op de FIFA-wereldranglijst. De Japanse international wordt niet betaald voor die functie, maar krijgt wel telkens een reisonkostenvergoeding van het Aziatische land. Het voorbije seizoen stond Honda trouwens onder contract bij het Australische Melbourne Victory, waar hij de job als voetballer ook al combineerde met die van bondscoach.

Nu gaat de ‘wereldreiziger’ terug opnieuw in de Eredivisie aan de slag. “Het is een tijd geleden dat ik in Nederland heb gevoetbald”, reageert Honda. “Hopelijk herinneren de voetballiefhebbers er mij nog. Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om indruk te maken op de velden. Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk ernaar uit om in het stadion en voor de supporters te spelen.”