Arbeider krijgt paniekaanval in hoogspanningsmast op 190 meter hoogte en durft niet meer naar beneden

Beveren-Waas / Kallo - Een paniekaanval bovenin een hoogspanningsmast van 190 meter hoog. Het werd woensdagmiddag de nachtmerrie van een Franse arbeider op de top van zo’n gigant in de Ketenislaan in de Waaslandhaven.

Nadat er een onderdeel losgekomen was in de mast geraakte de man in shock en durfde hij niet meer naar beneden af te dalen. Het speciale RED-team van de Hulpverleningszone Waasland werd opgeroepen om de man naar beneden te helpen, maar zij moesten uiteindelijk niet in actie komen. Collega’s van de arbeider hadden op hem ingepraat, waarna hij alsnog naar beneden begeleid kon worden. Daar wachtte een ziekenwagen de man op om hem over te brengen naar het ziekenhuis voor een controle.

De bewuste hoogspanningsmast is bij de hoogste in de Benelux. Hij zorgt samen met een hele reeks andere masten voor de overspanning van de ‘Mercator-Hortalijn’ over de Schelde. Aan dat project wordt momenteel de laatste hand gelegd.