Oekene / Roeselare -

Woensdagmiddag gebeurde er om 16 uur een zwaar ongeval op de e403 ter hoogte van het tankstation in Oekene. Twee vrachtwagens botsten er zwaar met elkaar. Hoe het ongeval gebeurde is onduidelijk. Op het ogenblik van het incident had er zich net een file gevormd door de werken iets verderop.