Liever celstraf dan opdrachtgevers verraden: loopjongen van drugskartel houdt lippen stijf op elkaar

Beveren-Waas / Kallo -

Wie betrapt wordt tijdens het uithalen van cocaïne in de haven, houdt beter zijn mond. Dat is de boodschap die een loopjongen meegaf tijdens zijn proces. Hij riskeert dertig maanden cel, maar houdt zijn mond over andere betrokkenen. “Iedereen weet wat er anders gebeurt als je vrijkomt.”