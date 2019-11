Agressieve vos gaat achter fietsers aan: “Hij volgde mijn dochter en beet naar haar benen”

Oud-Heverlee / Leuven - In de buurt van het Heverleebos op de grens tussen Heverlee en Oud-Heverlee is het de laatste dagen oppassen voor een agressieve vos. Een negentienjarig meisje werd tot twee keer toe achtervolgd en aangevallen, en ook andere fietsers zagen het dier al.

“Mijn dochter kwam dinsdagavond helemaal in paniek thuis, snikkend dat ze aangevallen was”, zegt Krista uit Oud-Heverlee. “Na haar stage verpleegkunde was ze tussen 20 uur en 21 uur naar huis gekomen met de fiets. Maar in de buurt van de brug onder de E40 op de Waversebaan was er plots een vos achter haar aangekomen. Het dier had haar echt achtervolgd. Daarbij sprong het ook tegen de fiets op en beet naar de benen van mijn dochter. Een toevallige passant heeft het ook zien gebeuren en is gestopt om haar ter plaatse wat op te vangen. De vos had haar gelukkig niet echt kunnen bijten, maar ze was er echt niet goed van.”

Niet eerste keer

Het bleek niet de eerste keer dat het meisje achtervolgd was door een vos. Ook een week geleden was ze al geconfronteerd met een vos - toen in de Oud-Heverleesestraat - maar toen kon ze al snel ontkomen met de fiets. “Ze was wat geschrokken, maar ze had het niet gezegd want er was ook helemaal niets ergs gebeurd. Maar nu die vos echt achter haar aan kwam, was ze zwaar onder de indruk”, aldus Krista.

Niet normaal

Krista plaatste een bericht op Facebook over het incident, en al snel bleek dat haar dochter niet de enige was die in aanraking was gekomen met het dier. Verschillende inwoners van Oud-Heverlee hebben het dier al gezien, en er zouden ook nog meer incidenten geweest zijn waarbij de vos echt agressief was. “Ik heb de politie gecontacteerd, want ik vond dit toch echt niet normaal. Zeker omdat mijn dierenarts me zei dat een normale vos helemaal niet bewust op mensen zou afkomen.”

De politie kreeg dinsdagavond twee verschillende meldingen van incidenten met een vos ter hoogte van de Waversebaan. “Onze ploegen zijn meteen ter plaatse gegaan, maar hebben de vos niet gezien. We hebben intussen contact opgenomen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), die verder gaan uitzoeken wat er kan gedaan worden”, aldus woordvoerder Kris Geeraerts van de politiezone VODI. Van gewonden door de aanvallen van de vos is er tot op heden geen weet.

Hondsdolheid

“Ik hoop dat ze het dier niet zomaar afschieten”, zegt Krista. “Maar ik ben blij dat er wel onderzoek gaat gedaan worden. Want dat een vos mijn dochter zo kan doen schrikken, is niet normaal. Als het dier hondsdolheid heeft bijvoorbeeld, moet er ingegrepen worden.”