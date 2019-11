Denderleeuw - In het station van Denderleeuw is een anthraxalarm afgekondigd. Op een trein die van Kortrijk naar Zaventem reed, is een wit poeder gevonden. Dat bevestigt burgemeester Jo Fonck (LvB) van Denderleeuw.

De civiele bescherming is opgevorderd om het poeder weg te halen. Zolang dat niet gebeurd is, mogen de ongeveer 30 passagiers de wagons niet verlaten. De trein is afgeleid naar een wachtspoor.

(dadelijk meer)