Laurent Depoitre keert met AA Gent terug naar Wolfsburg: “Hopen morgen op beter resultaat”

“Dit stadion roept uiteraard herinneringen op”, mijmerde Laurent Depoitre vanavond tijdens de traditionele persconferentie daags voor een Europees duel. Morgenavond spelen de Buffalo’s op bezoek bij Wolfsburg, een affiche die begin 2016 ook al werd afgewerkt. “Ik was de vorige keer helaas geblesseerd en daardoor ook onzeker. Uiteindelijk moest ik ook op de bank plaatsnemen.”

“We konden niet echt veel gevaar creëren en slaagden er nooit in om hen aan het twijfelen te brengen. Maar eigenlijk viel de beslissing toen al in de heenwedstrijd in Gent. We hopen morgen dan ook op een beter resultaat”, aldus de Gentse aanvaller die na een klein dipje terug stilaan zijn vertrouwde niveau haalt. “Ik wilde in Anderlecht toch iets tonen nadat ik een mindere dag kende in Sint-Truiden. Uiteraard is het dan fijn als je scoort en ook tegen Standard konden we ook een goede prestatie afleveren. Hopelijk kan ik morgenavond die lijn doortrekken tegen Wolfsburg.”

Er wacht AA Gent een zware klus in het noorden van Duitsland: “Wolfsburg is een fysiek heel sterke ploeg. En ik hou wel van dergelijke duels. Dit zijn de topduels waar we het voor doen: veel intensiteit en stuk voor stuk sterke tegenstanders. We willen dan ook ons beste niveau halen en bewijzen wat we in onze mars hebben.”

Ook Jess Thorup kijkt vol vertrouwen uit naar de partij in Wolfsburg: “Het stadion zou blijkbaar niet eens halfvol raken en dat kan zeker een grote invloed hebben op onze wedstrijd. Als we er in slagen om hun fans te frustreren, kan dat interessant worden en zeker als onze fans ook hun rol kunnen spelen. Maar onze focus ligt toch op de prestaties van onze spelers op het veld.”

“Ik zag hun laatste twee wedstrijden, telkens tegen sterke teams”, verwees Thorup tenslotte nog even naar de nederlagen van Wolfsburg tegen Leipzig en Dortmund. “Desondanks bleven ze hun eigen zeer specifieke speelstijl trouw. Het is een systeem dat niet veel ploegen hanteren. Op het einde van de match tegen Wolfsburg probeerden ze het te forceren met vier man achterin. Ze hebben veel succes gehad dit seizoen met hun eigen systeem, dus ik zie niet in waarom hun coach nu plots zou veranderen.”

Thorup beseft dat Wolfsburg geen hapklaar brokje wordt maar toch toont de Deen zich zeer strijdvaardig: “Vooraf werden zij toch als grote favoriet geciteerd. De rest zou strijden om de tweede plaats. Maar nu blijkt dat dit een heel open groep is waarbij iedereen kan winnen van elkaar. Wij willen winnen maar een gelijkspel kan gezien ons nog resterend programma ook heel belangrijk zijn. Toch zullen we proberen om Wolfsburg pijn te doen, dat is alvast ons plan!”

