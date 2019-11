Impeachmentonderzoek tegen Trump: openbare hoorzittingen starten volgende week met ondervraging van diplomaten

Vanaf volgende week woensdag (13 november) zullen in het impeachmentonderzoek tegen de Amerikaanse president Donald Trump getuigen aan de tand worden gevoeld tijdens openbare zittingen. In eerste instantie zullen diplomaten worden gehoord, zo melden de Democratische parlementsleden die bij de procedure betrokken zijn.

Adam Schiff, de voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, zegt dat volgende week drie belangrijke getuigen hun opwachting zullen maken.

Op woensdag 13 november wordt William Taylor, de interim-ambassadeur in Oekraïne, ondervraagd. Twee dagen later is het de beurt aan Marie Yovanovitch, een voormalige ambassadeur in Kiev die door president Trump aan de deur werd gezet. Daarnaast zal ook de diplomaat George Kent aan het woord komen.

Taylor had eerder al achter gesloten deuren getuigd, maar sommige verklaringen zijn wel al naar buiten gebracht. Zo zou Taylor zijn bezorgdheid over het omstreden telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben geuit. Volgens de kranten New York Times en Washington Post heeft hij ook verklaard dat de militaire hulp van de VS aan Kiev rechtstreeks gekoppeld was aan een Oekraïens onderzoek naar Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter.

Het getuigenis van Yovanovitch geldt dan weer als belangrijk, omdat ze mogelijk aan de kant werd geschoven omdat ze weigerde om het spel van het Witte Huis mee te spelen.

Het impeachmentonderzoek gaat na of Trump en zijn medewerkers de Oekraïense president onder druk hebben gezet om een gerechtelijk onderzoek te openen naar de activiteiten van de Bidens. Gewezen vicepresident Joe Biden wordt mogelijk de Democratische tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen.

Trump heeft altijd gezegd dat er geen sprake was van een “quid pro quo” (voor wat hoort wat) bij de afspraken met Oekraïne.

