Frankfurt-coach: “Match tegen Standard is duel met rechtstreekse uitschakeling”

“Het belang van deze wedstrijd is heel groot”, blikte Frankfurt-trainer Adi Hütter woensdag vooruit op de wedstrijd van de vierde speeldag in de Europa League tegen Standard. “Als we in Luik winnen, zijn we zeker en ook een gelijkspel zou een grote stap op weg naar de zestiende finales betekenen. Een nederlaag kan ons uiteindelijk de kwalificatie kosten. Deze groepswedstrijd heeft veel weg van een duel met rechtstreekse uitschakeling.”

Zaterdag hield Frankfurt alvast een geslaagde generale repetitie door Bayern München met 5-1 te verslaan. “Maar dat is donderdag van geen tel meer. Goed voor het vertrouwen is zo’n resultaat wel. We hebben uit de partij tegen Bayern geleerd dat als we bepaalde zaken op het veld goed uitvoeren, we voor elke club een onaangename tegenstander zijn.”

“Donderdag staan we tegenover een ploeg met een ijzersterke thuisreputatie. Ik verwacht een offensief Standard. Onze achterhoede zal er dus moeten staan. Zelf zullen we elke kans om er aanvallend uit te komen, moeten grijpen.”

Door een sanctie van de UEFA zal Frankfurt zonder supporters aantreden op Sclessin. “Maar we denken aan onze fans en gaan hen het best mogelijke resultaat bezorgen”, zegt de Zwitserse international Gelson Fernandes. “Ondanks de prestatie tegen Bayern, gaan we nu de voetjes op de grond houden.”

In de spits kan Hütter opnieuw rekenen op André Silva. De Portugees maakte afgelopen zaterdag zijn wederoptreden na een achillespeesblessure. Tegen Bayern mocht hij tien minuten voor tijd invallen. Donderdag is hij een optie voor de basiself.

In de andere wedstrijd van de vierde speeldag in groep F speelden Vitoria Guimareas en Arsenal woensdag al 1-1 gelijk. Arsenal leidt met 10 punten, voor Frankfurt (6), Standard (3) en Vitoria (1). Een nederlaag tegen Frankfurt zou voor Standard de mathematische uitschakeling betekenen.