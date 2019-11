Club Brugge met Okereke, Rits én Balanta in de basis op bezoek bij PSG

Club Brugge start woensdagavond tegen PSG met David Okereke, Mats Rits én Eder Balanta aan de aftrap, op de vierde speeldag in groep A van de Champions League. Percy Tau zit op de bank.

Achterin krijgt doelman Simon Mignolet een viermansdefensie met daarin Fede Ricca, Simon Deli, Brandon Mechele en Kossounou voor zich. Die laatste is de vervanger van de geblesseerde Clinton Mata. Op het middenveld moeten Eder Balanta, Mats Rits en Hans Vanaken de afwezigheid van de geschorste Ruud Vormer zien op te vangen, voorin start zowel Dennis als Okereke. Krépin Diatta, volgens de geruchtenmolen al een tijdlang op de radar van de Franse grootmacht, is de derde aanvallende pion.

Bij de thuisploeg verschijnt Kylian Mbappé - in Jan Breydel nog goed voor een hattrick en een assist in een halfuur - aan de aftrap, zoals verwacht krijgt Mauro Icardi voorin de voorkeur op Edinson Cavani. Rode Duivel Thomas Meunier is er door een blessure niet bij. Ook Neymar (dij) ligt nog steeds in de lappenmand.

Blauw-zwart is derde in poule A met twee punten. Met 9 op 9 prijkt PSG bovenin. Real Madrid, dat woensdagavond Galatasaray (1 pt) ontvangt, is tweede met vier punten. Bij een zege tegen Club Brugge is PSG zeker van kwalificatie voor de achtste finales. De Franse miljardenclub heeft als enige dit seizoen nog geen doelpunten geslikt in de groepsfase van het kampioenenbal. De doelstelling van Club in Parijs is na de 0-5 van twee weken geleden vooral een nieuwe afstraffing vermijden.