Agent grijpt minderjarig meisje bij de keel grijpt en gooit haar op de grond: "Op geen enkele manier goed te praten"

In Florida doken er schokkende beelden op van agent Willard Miller die een 15-jarig meisje bij de keel grijpt en op de grond gooit. De gebeurtenissen vonden plaats in een school voor kinderen met speciale noden. Het is echter niet duidelijk of het meisje ook een leerling was op die school. Op de beelden zie je hoe de agent haar bij de keel grijpt, op de grond gooit, hardhandig terug optilt en haar vervolgens uit de kamer duwt. Wat het motief van de agent was, is niet duidelijk, maar een duwtje in de agent zijn knieholte zal waarschijnlijk een trigger zijn geweest. “Wat er ook zou zijn gebeurd of welk dialoog er heeft afgespeeld tussen de twee, kan mij niets schelen”, verklaarde Sheriff Gregory Tony later. “Het houdt geen steek en het was nergens voor nodig.” De agent werd na de vrijlating van de beelden veroordeeld tot kindermishandeling zonder lichamelijk letsel, wat een derdegraadsmidrijf is.