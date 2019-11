Bayern München en Juventus kwalificeren zich als eerste voor achtste finales Champions League

In Groep B van de Champions League is Bayern München al gekwalificeerd voor de achtste finales van de Champions League nadat het woensdagavond met 2-0 won van Olympiakos Piraeus. Ook Juventus schaarde zich bij de laatste zestien door in extremis te gaan winnen bij Lokomotiv Moskou.

GROEP B. Bayern al gekwalificeerd dankzij Lewandowski

Bayern heeft de crisis bezworen die in München heerste na het 5-1 verlies tegen Frankfurt het afgelopen weekend en de kop kostte aan coach Niko Kovać. De Duitse Rekordmeister kwalificeerde zich woensdag als eerste voor de achtste finales van de Champions League door met 2-0 te winnen van Olympiakos Piraeus. Wie anders dan Robert Lewandowski scoorde het eerste doelpunt van de match. De Pool tikte halfweg de tweede helft een voorzet van Kingsley Coman fraai binnen. Voor Lewandowski was het al zijn 21e doelpunt in 17 matchen dit seizoen en zijn 42e goal in de Champions League. Daarmee evenaart hij Ruud van Nistelrooy op de vijfde plaats aller tijden. Enkel Benzema (45), Raul (56), Messi (69) en Ronaldo doen beter. In het slot scoorde de pas ingevallen Ivan Perisic de 2-0. In de andere match in Groep B nemen Rode Ster en Tottenham het tegen elkaar op.

Groep D. Juventus in extremis voorbij Lokomotiv Moskou

Juventus heeft zich net als Bayern woensdag al kunnen verzekeren van de volgende ronde in de Champions League. De Italiaanse landskampioen haalde het met 1-2 van Lokomotiv Moskou. Juventus was al na drie minuten op voorsprong gekomen nadat Guilherme een vrije trap van Cristiano Ronaldo knullig door de benen liet glippen. Ronaldo leek zo de 300e Champions League-goal voor Juventus te zullen scoren, maar Aaron Ramsey tikte de bal nog net voor de doellijn tegen de netten. Aleksey Miranchuk maakte negen minuten later al de gelijkmaker. Juventus leek schipbreuk op te lopen, maar Douglas Costa zorgde in de 93e minuut voor het doelpunt van de kwalificatie. Met 10 punten uit 4 matchen is Juve al zeker van de achtste finales. Het kan straks nog wel bijgehaald worden door Atlético Madrid (7 punten) dat op bezoek speelt bij Bayer 04 Leverkusen (0 punten).