Felice Mazzu was tegen Liverpool aan zijn derde veldbezetting van het seizoen toe. Is die 5-3-2 ook het geschikte systeem om AA Gent op de knieën te krijgen? Als u het ons vraagt wel.

Felice Mazzu is zoekende. En wie zoekt, die vindt. Op Anfield vond de Genk-coach vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers. Tot nu toe trad Mazzu twaalf keer aan in een 4-3-3 (of 4-2-3-1 ...