Waarom nu al de kerstboom zetten een goed idee kan zijn: “Impact niet onderschatten”

Ze bestaan: de mensen die de pompoen in hun living rechtstreeks vervangen door een kerstboom, de winkels die hun etalages in november al vol laden met jingle bells. De kerst-diehards. En eigenlijk hebben ze keihard gelijk, want lichtjes maken onze zware wintermood ook echt lichter. Zéker als ze uit een kerstdoos komen. “De impact van de symboliek van een feest van kerstmis oproepen, dat mag je niet onderschatten”, zeggen psychologen.