Juliaan Lampens, belangrijke Vlaamse architect, overleden op 93-jarige leeftijd

In Gent is Juliaan Lampens, een van de belangrijkste naoorlogse architecten van Vlaanderen, overleden op 93-jarige leeftijd. Dat meldt de VRT en wordt aan Belga bevestigd. Lampens ontwikkelde een persoonlijke brutalistische stijl en ontwierp onder meer de bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare in Oudenaarde.

Lampens werd in 1926 geboren in het Oost-Vlaamse De Pinte en studeerde aan het Hoger Instituut voor Kunst en Vakonderwijs Sint-Lucas in Gent. Hij vestigde zich in 1950 als zelfstandig architect in Eke bij Nazareth. “Waar hij de eerste jaren van zijn loopbaan nog een succesvol traditionele architect was, rijpten bij Lampens na de Expo ‘58 totaal nieuwe architectonische ideeën en kwam hij met het ontwerp van de eigen woning resoluut los van de architecturale vormen uit het verleden. Van dan af concentreerde hij zich uitsluitend op betonarchitectuur en ontwikkelde een zeer persoonlijke stijl in brutalisme”, stelt de inventaris van het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed.

Juliaan Lampens werd in 1974 docent aan Sint-Lucas en was er van 1985 tot 1991 hoogleraar. In 1995 ontving hij de grote architectuurprijs van België.