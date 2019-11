Drie dure boetieks houden ermee op: “Gent is te klein voor luxewinkels”

Gent -

Drie boetieks uit het zogenaamde hogere segment, Rio in de Lange Kruisstraat en de twee winkels van Sprezzatura in de Vlaanderenstraat, houden ermee op. De zaakvoerders wijzen naar de scherpe onlineconcurrentie, de wurggreep van grote modehuizen en de perceptie van Gent als onbereikbare stad. Maar horen luxeboetieks wel thuis in deze stad?