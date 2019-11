“We willen de controle over ons migratiebeleid terug”: Frankrijk wil migranten zelf uitzoeken

Met een salvo van twintig maatregelen wil Frankrijk “de controle over onze migratiepolitiek terug”, zo zei premier Édouard Philippe. “Mensen die we nodig hebben, moeten we verwelkomen. Maar we moeten ons onverzettelijk tonen tegenover mensen die we niet willen.” Samen met Macron voelt hij de ‘hete adem’ van Marine Le Pen steeds nadrukkelijker in de nek.