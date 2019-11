Racisme, pesterijen en foto’s van stervende slachtoffers: Amsterdamse brandweer staat zelf in brand

“Misselijkmakend” werden ze genoemd, de beelden op sociale media van een stervende Kelvin Maynard (32). De ex-profvoetballer van Antwerp werd in september doodgeschoten in de Amsterdamse drugsoorlog. Nu blijkt dat de poging tot reanimatie gefilmd werd door leden van de brandweer. Het is een zoveelste incident bij het Amsterdamse korps. En wie schoon schip probeert te maken, wordt met de dood bedreigd.