Gezin geschokt door priester die weigert dode te herdenken: "Hoort vergiffenis dan niet tot het geloof?”

“Een priester die weigert een overledene te herdenken omdat hij dertig jaar geleden overhoop lag met die persoon? Ik dacht dat vergiffenis een pijler was van het katholieke geloof.” Nancy Santy, goede vriendin van de in september overleden Maurice Lannoye, pater en oud-leerkracht in het Kontichse Sint-Ritacollege, is niet te spreken over een Brugse priester die Lannoye niet wilde herdenken op Allerzielen.