Politie en parket op zoek naar inbrekers met een duur 'hongerke': voor 5.000 euro aan oesters en kreeft gestolen

Halle - Politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid in het kader van een opmerkelijke inbraak in restaurant In de Molen in Lembeek. De dieven maakten er dit voorjaar voor duizenden euro’s aan oesters, foie gras en kreeft buit.

Twee inbrekers sloegen al in de nacht van zaterdag 30 maart toe in restaurant In de Molen langs de Edingensesteenweg in Lembeek. Ze zijn echter nog steeds spoorloos. Een buitencamera registreerde de inbraak. Het is met hulp van die beelden dat de speurders hopen de daders alsnog te kunnen klissen.

Uit de beelden blijkt dat het duo de situatie ter plaatse alvast goed scheen te kennen. Vlak nadat de camera hen voor het eerst registreerde, omstreeks 3.10 uur, begaven ze zich zonder verpinken naar de deur van een opslagruimte, die van buitenaf te betreden is. Alhoewel de deur is afgesloten, slagen de dieven er vrij makkelijk in ze open te krijgen door er enkele keren met volle gewicht op in te beuken. Daarna verdwijnen de mannen uit beeld om de opslagruimte even later met een bak vol etenswaren te verlaten.

Mercedes

Opvallend genoeg is het daarna een kwartier stil, waarna de mannen opnieuw opduiken. Deze keer met een Mercedes waarvan de nummerplaten bedekt zijn met doeken. Vanaf dan gaat het snel. Ze laden de auto vol met goederen die ze allicht bij hun eerste bezoek hadden klaargezet.

De buit wordt geschat op zo’n 5.000 euro en bestaat onder meer uit oesters, foie gras en kreeft. Naast etenswaren werden onder meer ook een camera, een grote pot en een versterker meegenomen. Zo’n half uur nadat ze voor het eerst gezien werden, verdwijnen de dieven in het holst van de nacht.

Ondanks intens speurwerk zijn de daders tot vandaag spoorloos. Daar proberen politie en parket verandering in te brengen door duidelijke persoonsbeschrijvingen en camerabeelden te verspreiden. Daarop zijn niet alleen de daders duidelijk te zien, maar ook het vluchtvoertuig dat vooral opvalt door het hoefijzer aan de voorkant van de wagen, net boven de bumper.

De eerste dader is tussen 25 en 30 jaar oud. Hij is stevig gebouwd, heeft kortgeschoren haar en een kort baardje. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgekleurde T-shirt met opschrift ‘Puma’, sportschoenen en een jeansbroek.

De tweede dader is ongeveer 30 jaar oud. Hij is normaal gebouwd, heeft kortgeschoren haar en een tatoeage aan de binnenkant van zijn arm. (Mogelijk een woord van zes letters.) Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgekleurd hemd met korte mouwen en dezelfde sportschoenen als zijn mededader. Hij draagt een ring aan de linker ringvinger.

INFO

Wie meer informatie heeft over de feiten kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800-30300. Reageren kan ook via email op opsporingen@police.belgium.eu