Bij Club Brugge kunnen ze niet lachen met penaltyfrats van Mbaye Diagne: “Een foute reactie, en een héél dure rekening”

Club Brugge liet woensdagavond op het veld van PSG dé kans liggen om een onverhoopt punt te pakken in de Champions League. Een kwartier voor tijd pakte de ingevallen Mbaye Diagne bij een 1-0-achterstand een penalty af van vaste strafschopnemer Hans Vanaken, om de bal daarna zwakjes in de handen van Keylor Navas te trappen. Dat ze hier bij blauw-zwart allerminst mee konden lachen was duidelijk. “Hier moet een woordje over gepraat worden.”

De blik van Hans Vanaken sprak boekdelen toen hij de kleedkamer in dook. Vanop de stip miste blauw-zwart een gouden kans om een punt mee te pakken uit Parijs. Omdat hun vaste strafschopnemer de bal ontfutseld werd door de ingevallen Mbaye Diagne.

Bij Club Brugge waren ze - begrijpelijk - in alle staten. Mats Rits, voor de camera’s van Q2: “Hoe het kon gebeuren dat Vanaken die bal niet trapte? Dat zullen we intern bespreken. Het klopt dat de coach kwaad was, maar hier moeten we het in de kleedkamer over hebben. Die 5% die we nog misten, dat was die ene goal. Die penalty moest er gewoon in.”

Eenzelfde geluid bij Brandon Mechele. “Hier moet een woordje over gesproken worden, maar dat zullen we in de kleedkamer doen. Het is duidelijk dat dit een hele dure misser was, we hadden een goede zaak kunnen doen. Dit is jammer, ja, heel jammer. We hadden hier minstens een punt moeten pakken, misschien zelfs drie. De tweede helft hebben we meer op hun helft gestaan dan andersom.”

Clement: “Dat ene negatieve punt maakt een wereld van verschil”

“Ik hoop vooral dat iedereen niet alleen praat over dat ene incident, maar het ook heeft over de manier waarop we hier gevoetbald hebben”, vertelde trainer Philippe Clement. “Spijtig dat één zo’n fase alle goeie dingen tenietdoet. Het is nu mijn verantwoordelijkheid hier de juiste conclusies uit te trekken. Waarom Diagne zoiets doet? Omdat hij wil scoren waarschijnlijk, maar dat is een foute reactie. En het is een héél dure rekening vanavond.”

“Ik heb al binnenskamers gesproken, en dat gaan we nog doen. Ik heb veel positieve dingen gezien vanavond, maar ook één negatief punt dat een wereld van verschil maakt.”